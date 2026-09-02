Яндекс опроверг слухи о доступе "Алисы AI" к банковским данным

Компания "Яндекс" опровергла слухи о неограниченном доступе "Алиса AI" к пользовательским данным. Руководитель безопасности Борис Рютин отметил, что доступ ограничен только данными, на которые пользователи дали разрешение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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