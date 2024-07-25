Дочь популярной телеведущей снялась топлес для модного бренда

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Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для испанского бренда Desigual. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).