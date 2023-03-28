Илон Маск заявил об упадке внешней политики США на фоне действий Китая

В настоящее время американская внешняя политика переживает состояние упадка. Об этом в социальных сетях заявил американский предприниматель Илон Маск, прокомментировавший сюжет телеканала Fox News, в котором говорилось о снижении роли доллара в мировых финансовых расчетах.
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