«Абсурдно». Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

На Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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