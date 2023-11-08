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Русская весна

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«Абсурдно». Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

«Абсурдно». Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС

На Украине не соблюдается свобода слова и СМИ, не проводятся выборы, в таких условиях абсурдно было бы оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране, принимать ее в ЕС несвоевременно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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