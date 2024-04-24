«Морҗа ябык булган» 😱14 яшьлек кызлар авыл мунчасында үлгән: https://intertat.tatar/news/mora-yabyk-bulgan-14-yaslek-kyzlar-avyl-muncasynda-ulgan-5865662.
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«Морҗа ябык булган» 😱14 яшьлек кызлар авыл мунчасында үлгән: https://intertat.tatar/news/mora-yabyk-bulgan-14-yaslek-kyzlar-avyl-muncasynda-ulgan-5865662.