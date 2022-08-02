Аргументы недели

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Сенатор Климов заявил, что визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт

Сенатор Климов заявил, что визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт

Сенатор Андрей Климов утром во вторник, 2 августа, выразил мнение, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать причиной вооруженного конфликта.

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