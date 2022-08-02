Сенатор Климов заявил, что визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт

Сенатор Андрей Климов утром во вторник, 2 августа, выразил мнение, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать причиной вооруженного конфликта.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
- Рамзан Кадыров: чеченские бойцы скоро постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки»
Свежие комментарии