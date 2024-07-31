Аналитики АКРА ждут замедления экономического роста в России в 2025-26 годах

Аналитики АКРА обновили макроэкономический прогноз по России с 2024 по 2027 год.Среднесрочный базовый прогноз предполагает замедление экономического роста в 2025-2026 годах до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году.