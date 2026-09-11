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Air Jordan 9 «Space Jam» возвращаются к 30-летию фильма

Air Jordan 9 «Space Jam» возвращаются к 30-летию фильма

Jordan Brand готовит возвращение одной из самых узнаваемых версий Air Jordan 9 — в бело-чёрно-красной расцветке, которую сегодня невозможно отделить от образа Майкла Джордана в «Космическом джеме».

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