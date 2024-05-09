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Стройкомплекс Москвы

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Школу и детский сад построили по городской программе в Новой Москве

Школу и детский сад построили по городской программе в Новой Москве

Школа в поселении Клёновское и детский сад в поселении Сосенское в Новой Москве построены по столичной Адресной инвестиционной программе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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