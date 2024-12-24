В Петербурге к концу подходит зимний фестиваль «Площадь Искусств»

Заключительный концерт проведет заслуженный коллектив России под управлением народного артиста РФ Николая Алексеева XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» завершится выступлением в Большом зале Филармонии имени Д.
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