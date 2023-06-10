Крымское информационное агентство

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Всероссийский форум «Дигория» пройдет с 9 по 15 июля

Всероссийский форум «Дигория» пройдет с 9 по 15 июля

Пятый Всероссийский форум «Дигория» – это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых учёных социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы, с целью выработки смысловых оснований развития России.

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