Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Пожизненная глухота может изменить периферическое зрение человека

Пожизненная глухота может изменить периферическое зрение человека

Человеческий мозг обладает удивительной творческой пластичностью, позволяя создавать захватывающие дух произведения искусства, такие как «Звездная ночь» и Большой адронный коллайдер, раскрывающие различные грани реальности, включая атомное ядро неона-20 в форме кегли.

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