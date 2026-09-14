Пожизненная глухота может изменить периферическое зрение человека

Человеческий мозг обладает удивительной творческой пластичностью, позволяя создавать захватывающие дух произведения искусства, такие как «Звездная ночь» и Большой адронный коллайдер, раскрывающие различные грани реальности, включая атомное ядро неона-20 в форме кегли.
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