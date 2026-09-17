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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Фигуранты резонансного дела вылетели из зала суда

Фигуранты резонансного дела вылетели из зала суда

Аргументы недели Мосгорсуд освободил из-под стражи четверых дальнобойщиков, обвинявшихся в перевозке беспилотников для операции «Паутина».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

вопрос занятный! и Его необходимо решать- водитель привез-а ОН ТО ТОЧНО ЗНАЛ ЧТО ВЕЗЕТ ДРОНЫ И ДЛЯ ЧЕГО- ФАКТИЧЕСКИ- ВОДИТЕЛИ БЫЛИ ЗАВЕРБОВАНЫ ВРАГАМИ ОТЕЧЕСТВА- ИЗ -ЗА КОЛЛИЗИЙ ПРАВА- ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАКАЗАННЫМИ- АБСУРД!

Профиль пользователя soylosan
soylosan

Может пора начинать искать виновных, а не хватать того кто ближе и ответить не может? Прям этому мясу рассказывали что и зачем они везут.