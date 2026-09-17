Фигуранты резонансного дела вылетели из зала суда

Аргументы недели Мосгорсуд освободил из-под стражи четверых дальнобойщиков, обвинявшихся в перевозке беспилотников для операции «Паутина».
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Свежие комментарии
- ИИ И как это понимат...
- И как это понимат...
- И как это понимат...
Виновны или нет эти водилы будем надеяться следствие разберётся. Но вот то что здесь замешан кто то из высших эшелонов власти и его отмазывают, и к бабке ходить не нужно.
вопрос занятный! и Его необходимо решать- водитель привез-а ОН ТО ТОЧНО ЗНАЛ ЧТО ВЕЗЕТ ДРОНЫ И ДЛЯ ЧЕГО- ФАКТИЧЕСКИ- ВОДИТЕЛИ БЫЛИ ЗАВЕРБОВАНЫ ВРАГАМИ ОТЕЧЕСТВА- ИЗ -ЗА КОЛЛИЗИЙ ПРАВА- ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАКАЗАННЫМИ- АБСУРД!
Может пора начинать искать виновных, а не хватать того кто ближе и ответить не может? Прям этому мясу рассказывали что и зачем они везут.