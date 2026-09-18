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"Сама в катафалке на свадьбу ехала". Илья Соболев ответил Ксении Собчак, раскритиковавшей его за шутку про "плоскую" грудь

"Сама в катафалке на свадьбу ехала". Илья Соболев ответил Ксении Собчак, раскритиковавшей его за шутку про "плоскую" грудь

Илья Соболев, которого призывают "отменить" из-за шутки про "плоскую" грудь блогерши Кати Голден, ответил на критику Ксении Собчак.

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