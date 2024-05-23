Северная Америка в огне: спутники запечатлели дым от сотен лесных пожаров

Спутник Terra, находящийся на околоземной орбите с 1999 года, запечатлел дым от многочисленных пожаров в Британской Колумбии и Альберте (Канада) / © MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC Дым от многочисленных канадских пожаров уже накрыл некоторые районы Соединенных Штатов.
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