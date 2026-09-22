В Ноябрьске ребенок на электросамокате сбил пешехода

В Ноябрьске вечером в понедельник, 21 сентября, юный самокатчик сбил пешехода. Об инциденте рассказали в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.
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