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Пекинский марафон возобновляется после двухлетней пазуы из-за пандемии

Регистрация на Пекинский марафон 2022 года началась 4 октября а 6 ноября в соревнованиях примут участие 30 000 бегунов, что ознаменует долгожданное возвращение 41-летнего мероприятия после его отмены в 2020 и 2021 годах из-за эпидемии COVID-19.

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