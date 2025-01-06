Власти обеспечат похороны и выплаты семьям жертв пожара в Кировской области

В Кировской области власти окажут помощь в организации похорон для семей жертв пожара. Губернатор также объявил о предоставлении материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, что поможет справиться с последствиями трагедии.
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