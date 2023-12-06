Завершены работы нулевого цикла в двух корпусах комплекса в центре Москвы

В районе Замоскворечье завершено устройство монолитных конструкций двухуровнего подземного паркинга в комплексе из двух корпусов, строящегося по адресу: Космодамианская набережная, владение 4/22, строение 8 и 9.
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