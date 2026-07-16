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Парламентская газета

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Никарагуа разорвала дипотношения с Италией

Никарагуа разорвала дипотношения с Италией

МИД Никарагуа объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Италией из-за «агрессивных и безответственных» заявлений главы итальянского МИД Антонио Таяни, говорится в заявлении ведомства, опубликованном на портале el19digital.

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