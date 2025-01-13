Заслуженный учитель РФ резко ответил на нападки депутата по поводу ЕГЭ

Евгений Ямбург защитил современный формат экзамена. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования (РАО), доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил в интервью «Национальной службе новостей» (НСН), что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет отменен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии