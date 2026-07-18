Стало известно, сколько хотят получать от подработки наши соотечественники

Опрос: комфортный доход от подработки на старте карьеры оценивается в 48,5 тысячи рублей в месяц.Жители России в среднем называют комфортным дополнительный доход от подработки на начальном этапе профессионального пути в размере около 50 тысяч рублей в месяц.
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