Стало известно, сколько хотят получать от подработки наши соотечественники

Опрос: комфортный доход от подработки на старте карьеры оценивается в 48,5 тысячи рублей в месяц.Жители России в среднем называют комфортным дополнительный доход от подработки на начальном этапе профессионального пути в размере около 50 тысяч рублей в месяц.