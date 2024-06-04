Американский БПЛА RQ-4B патрулирует пространство над Черным морем в районе Крыма

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем в районе Крымского полуострова, свидетельствуют данных портала онлайн-мониторинга передвижения воздушных судов Flightradar24.
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