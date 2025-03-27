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Пленный ВСУ сообщил о взятке военкому в $5 тыс. за службу в глубоком тылу

Пленный ВСУ сообщил о взятке военкому в $5 тыс. за службу в глубоком тылу

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно.

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