Пленный ВСУ сообщил о взятке военкому в $5 тыс. за службу в глубоком тылу

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 105-й отдельной бригады территориальной обороны Марьян Мороз рассказал, что попал на фронт исключительно из-за того, что в стране закрыли границы, а уехать или устроиться на работу без военного билета было невозможно.