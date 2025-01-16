Калининградский губернатор разберется с «черными подрядчиками»

Недобросовестные строители ставят под угрозу ключевые проекты региона. «Необходимо разобраться с госконтрактами, работы по которым проседают из-за подрядчиков, особенно в сфере строительства», — заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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