Экс-депутата Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей на Кубани

Бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, отправили под стражу.
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