На днях также прошло заседание Новоаннинской районной Думы, на котором обсудили и приняли решения по нескольким вопросам.
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На днях также прошло заседание Новоаннинской районной Думы, на котором обсудили и приняли решения по нескольким вопросам.
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