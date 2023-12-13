В Симферополе для детей бойцов СВО устроят праздник ✨ Как сообщил руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Крыму Владимир Трегуб, детский праздник пройдёт 16 декабря с 11:00 до 13:00 на улице Клары Цеткин, 34.