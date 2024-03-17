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Иваново

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Ночью снег вывозили с улиц Калинина, Наумова, Кузнецова, Воронина и проспекта Строителей

Ночью снег вывозили с улиц Калинина, Наумова, Кузнецова, Воронина и проспекта Строителей

Ночью снег вывозили с улиц Калинина, Наумова, Кузнецова, Воронина и проспекта СтроителейПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство», в ночь с 16 на 17 марта в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 47 единиц спецтехники.

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