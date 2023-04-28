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Москва выставила счет: финны даже представить не могли, насколько они зависят от России

Москва выставила счет: финны даже представить не могли, насколько они зависят от России

Хельсинки планомерно вбивает гвозди в крышку гроба собственной экономики. От разрыва отношений с РФ он пострадал значительно больше, чем Москва.

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