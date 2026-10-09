Эвакуация жителей и борьба с условным пожаром: на Белоярской АЭС прошли учения

В учениях на Белоярской АЭС приняли участие более 1 000 человек и около 60 единиц спецтехники.Более тысячи человек, десятки единиц спецтехники и международные наблюдатели - на Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области 6 и 7 октября прошли комплексные противоаварийные учения (КПУ-2026).