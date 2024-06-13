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Аналитик Лифшульц. "Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

Аналитик Лифшульц. "Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

Дэвид Лифшульц - известный американский публицист, занимающийся геостратегическим анализом миропорядка.

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