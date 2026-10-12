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Кардиолог Ломакин призвал следить за водным балансом, чтобы защититься от тромбов при сидячей работе

Кардиолог Ломакин призвал следить за водным балансом, чтобы защититься от тромбов при сидячей работе

Предотвратить появление тромбов при малоподвижном образе жизни позволяют регулярные физические разминки и достаточное употребление воды.

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