Борис Черниченко избран председателем Общественной палаты Барнаула

Председателем Общественной палаты Барнаула стал Борис Черниченко. Его кандидатуру единогласно утвердили на первом пленарном заседании обновленного состава Общественной палаты, сообщает пресс-служба мэрии.
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