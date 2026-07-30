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Борис Черниченко избран председателем Общественной палаты Барнаула

Борис Черниченко избран председателем Общественной палаты Барнаула

Председателем Общественной палаты Барнаула стал Борис Черниченко. Его кандидатуру единогласно утвердили на первом пленарном заседании обновленного состава Общественной палаты, сообщает пресс-служба мэрии.

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