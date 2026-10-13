В Казани открылся XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров

В столице Татарстана сегодня начал работу XII Всероссийский съезд кадастровых инженеров. Мероприятие собрало более 600 участников из 55 регионов России.
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