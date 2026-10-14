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За рулем

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В России появился добротный полноприводный минивэн из Японии с ценой Ларгуса

В России появился добротный полноприводный минивэн из Японии с ценой Ларгуса

Тем, кто искал универсальную «рабочую лошадку» – такую, чтобы и семью выручала, и мелкие бизнес-задачи тянула, – рынок подкинул вариант .

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