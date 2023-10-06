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Со счета покойника в Петербурге пропали 800 тыс рублей

Жительница улицы Коллонтай в Петербурге, которой уже исполнилось 68 лет, обратилась в 23-й отдел полиции Невского района с просьбой найти сотни тысяч рублей, которые исчезли со счета ее покойного супруга.

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