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Аргументы недели

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Wildberries сегодня — единственный маркетплейс, признающий наш Крым нашим?

Wildberries сегодня — единственный маркетплейс, признающий наш Крым нашим?

Сегодня все знают, что наш крупный маркетплейс Wildberries попал в очень сложную ситуацию: вражеские дроны постоянно атакуют его склады на территории России, руша логистику и уничтожая хранящиеся там товары.

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