Вратарь «Амура» Максим Дорожко проявил высокий класс, отразив 40 из 42 бросков соперника. Ассистентский дубль на счету Виталия Абрамова.
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