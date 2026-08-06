Ялта отметит День города бесплатным входом в музеи, экскурсиями и встречей с Дедом Морозом

Традиционно во вторую субботу августа Ялта отметит свой день рождения. Жителям и гостям курортной столицы подарят бесплатное посещение музеев и спектаклей, экскурсии по городу счастья и самым интересным уголкам «Поляны сказок», где главным сюрпризом станет неожиданная встреча с Дедом Морозом.
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