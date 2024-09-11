Падение Ubisoft, больше контента в Minecraft, Нуб Сайбот в Mortal Kombat 1, анонс PlayStation 5 Pro…Марк Серни презентовал PlayStation 5 Pro, анонсирована Spray Paint Simulator, трейлер Нуба Сайбота в Mortal Kombat 1, Mojang будет чаще выпускать контент для Minecraft, в рядах авторов Tiny Tina’s Wonderlands провели сокращения, бывший президент европейского отделения Sony заставил игроков негодовать, ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist выйдет из раннего доступа в 2025-м, инвесторы требуют сместить Ива Гиймо с поста главы Ubisoft.