Британия вложит более 380 млн долларов в производство уранового топлива

Правительство Соединенного Королевства поделилось информацией о том, что Лондон намерен вложить 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов) с целью запуска производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU).
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