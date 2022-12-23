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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, Киев готовится к сдаче Артемовска

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, Киев готовится к сдаче Артемовска

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» о том, что украинские власти задумали сдать Артемовск, или Бахмут по нацистской терминологии, поскольку потери превысили все разумные пределы.

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