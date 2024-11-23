Российские пенсионеры предпочитают общаться с семьей и заниматься дачей

Современные пенсионеры предпочитают общаться с семьей, заниматься дачей и своим здоровьем. В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) выявили паттерны, характерные для находящихся в "третьей фазе" жизни жителей столицы.
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