Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят третьими на этапе Гран-при ISU во французском Анже. Короткая программа запланирована на 24 октября в 19:20, а произвольные прокаты — на 25 октября.
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