Идеальная фигура: принципы здорового питания

Возьмите на вооружение 10 принципов ,чтобы привыкнуть питаться правильно. 1. Не оставляйте голоду шансовПриступать к трапезе нужно тогда, когда проголодаетесь , а не тогда, когда зовут к столу – это вполне логично.
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