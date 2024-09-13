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Идеальная фигура: принципы здорового питания

Идеальная фигура: принципы здорового питания

Возьмите на вооружение 10 принципов ,чтобы привыкнуть питаться правильно. 1. Не оставляйте голоду шансовПриступать к трапезе нужно тогда, когда проголодаетесь , а не тогда, когда зовут к столу – это вполне логично.

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