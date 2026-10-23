«У меня всегда один и тот же план, из сезона в сезон - хочу забить 10 голов, а дальше уже посмотрим, как получится, - заявил нападающий «Спартака» Мирлинд Даку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым