Мосгорсуд утвердил третий оборотный штраф для Google

Московский городской суд утвердил для компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube экстремистский контент, фейки о специальной военной операции, а также ЛГБТ-ролики (признано в России экстремистским движением и запрещено) .
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