В Екатеринбурге ограничат движение по мосту на улице Куйбышева

В центре Екатеринбурга временно изменится схема движения транспорта из-за строительства пешеходного тоннеля В центре Екатеринбурга временно изменится схема движения транспорта из-за строительства пешеходного тоннеля.
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