«Наступление на Часов Яр»: ВС РФ стремительно продвинулись к Красному: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 27 января 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артемовское направление: На южном фланге артёмовского направления российские войска смогли продвинуться лесопосадками до окраин Красного (Ивановского) и закрепиться на перекрестке Садовой и Шоссейной улиц на трассе Т-0504.
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