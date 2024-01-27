«Наступление на Часов Яр»: ВС РФ стремительно продвинулись к Красному: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 27 января 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артемовское направление: На южном фланге артёмовского направления российские войска смогли продвинуться лесопосадками до окраин Красного (Ивановского) и закрепиться на перекрестке Садовой и Шоссейной улиц на трассе Т-0504.